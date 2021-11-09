وزير الرياضة:«مقدرش اخالف حكم القضاء لمرتضي منصور» وهذه ضماناتي

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فجر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب مفاجاة من العيار الثقيل حول قراره بشأن الحكم القضائي الذي حصل عليه المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك من محكمة القضاء الاداري.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات تلفزيونية: «مقدرش أخالف حكم القضاء لعودة مرتضي منصور وملتزمون باحكام القضاء لكن اطالب الجميع بالصبر علينا بعض الوقت القصير لتنفيذه في ضوء القوانين واللوائح المنظمة» .

وقال اشرف صبحي في تصريحاته: لدينا موعد موعد وسقف لن نستطيع تجاوزه وهو ما قبل 23 نوفمبر لفتح بابا الترشح والدعوة للانتخاابات التي اكد انها ستقاك وفقا لضمانات محددة وعدم تجاوز في حق احد لاجراء انتخابات مفتوحه امام الجميع

وراهن أشرف صبحي على اجراء انتخابات ستفرز مجلس منتخب يقود النادي دون الرجوع خطوات للخلف .