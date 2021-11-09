أخبار عاجلة

مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو) -
بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج -
تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر -
«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي» -
الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3) -
أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون" -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3) -
"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة -
مكافحة الفساد مسؤولية الجميع.. تعرَّف على طُرق الإبلاغ عنه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأمم المتحدة: جبال الوعود من أجل المناخ «تتمخض وتلد فأرا»

Print
الأمم المتحدة: جبال الوعود من أجل المناخ «تتمخض وتلد فأرا» الأمم المتحدة: جبال الوعود من أجل المناخ «تتمخض وتلد فأرا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن إنه عندما ننظر إلى الالتزامات الجديدة الصادرة عن قمة «الكوب 26» المناخية، نرى فيها جبلا تمخض ليلد فأرا«.

وقالت أندرسن: «بشكل عام هذه الالتزامات غامضة وغير شفافة، وبعضها يتحدث عن غازات الاحتباس الحراري والبعض الآخر عن ثاني أكسيد الكربون فقط، ومن الصعب تقييمها وكثير منها يؤجل الجهود التي يتعين بذلها إلى ما بعد عام 2030»، في حين يتطلب الأمر تقليل الانبعاثات بنسبة 45% بحلول هذا التاريخ على أمل إبقاء الارتفاع عند +1،5 درجة مئوية«.

وأضافت: «نأمل أن يتمكن رؤساء الدول والقادة والوزراء والجميع من تقليص هذا العجز في القيادة قبل اختتام مؤتمر الأطراف».

وستضمن الالتزامات الموعودة حتى عام 2030 التي أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين 0،5 غيغا طن أقل من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون، لكن سيتعين إضافة 27 غيغا طن للحد من الاحترار إلى +1،5 درجة مئوية، وهو الهدف الأكثر طموحا لاتفاقية باريس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو)

مدير التأمين الصحي: 300 جنيه قيمة أغلى عملية في المنظومة الجديدة (فيديو)

بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج

بروتوكول تعاون بين جمعية حقوق المرأة السيناوية وجامعة العريش لتوعية الشباب المقبل على الزواج

تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر

تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر

«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي»

«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي»