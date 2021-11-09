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ارتفع سعر الذهب اليوم، في مصر، مساء الثلاثاء، 9 نوفمبر 2021، بشكل واضح في استجابة لإرتفاع سعر الذهب عالميًا بسبب تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، عقب صدور بيانات التضخمالامريكية، واتجاه شهية المستثمرين للأصول الآمنة نتيجة وجود توقعات باتجاه البنوك لرفع الفائة لمواجهة التضخم المتزايد رغم اعلان البنك المركزى الأمريكى عدم وجود نية حالية لرفعها، ولكنه بدأ في تقليص الأصول.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر، قرب نهاية االتعاملات في استجابة لارتفاع سعر الذهب العالمى وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر، من 780 إلى 790 جنيهًا للجرام.

حيث يتحرك في مصر حسب تحرك الأسعار العالمية بينما يكون تأثير حركة البيع والشراء في سوق الصاغة أو الأسواق المحلية ضعيفا جدا وقد يكون بنسبة لاتُذكر.

وتهتم « المصرى اليوم » بتقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميا لاشباع رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر مساء الثلاثاء مابين 899 إلى 901 جنيها وهو الأكثر شهوة وانتشارا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر مساء الثلاثاء مابين 788 إلى 790 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر مساء الثلاثاء، مابين 676 إلى 678 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مساء الثلاثاء مابين 6304 إلى 6320 جنيهًا.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

ارتفعت أسعار الذهب عالميا ، قرب نهاية التعاملات في البورصة عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية أكدت استمرار التضخم حيث انخفض مؤشر أسعار المنتجين السنوى والشهرى عن التوقعات مما أدى إلى تراجع الدولار وكذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية مما دفع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن .

وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.12%، إلى 1826.5 دولارا للأوقية عقب صدور البيانات السابقة، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكية تسليم ديسمبر بنسبة 0.13% إلى 1828.6 دولارا للأوقية .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال محليا وعالميا بنسبة كبيرة، مساء اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 809.00 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 924.57 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 693.43 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،830.55 $ .

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