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15 % زيادة جديدة في الشقق السكنية.. تعرف على تأثير الأزمة على العقود القديمة

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15 % زيادة جديدة في أسعار الشقق السكنية.. تعرف على تأثير الأزمة على العقود القديمة 15 % زيادة جديدة في الشقق السكنية.. تعرف على تأثير الأزمة على العقود القديمة

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كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات، عن زيادة متوقعة في العقارات بسب زيادة أسعار مواد الخام الخاصة بصناعة العقار في العالم، مؤكدًا أن التمويل العقاري أصبح هو الحل للشراء الشقق السكنية خلال الفترة الحالية.

وأقال «شكري» في تصريحات إعلامية على قناة mbc أن المواد البناء المصنعة في داخل البلاد مثل الأسمنت لا توجد مشكلة فيها، قائلا أن الأزمة تكون في العناصر التي يتم استيرادها من الخارج مثل النحاس والألومنيوم.

المصري اليوم تحاور«طارق شكرى»، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات - صورة أرشيفية

وأوضح شكري أن مدخلات الصناعة ثلثها خرسانات شهدت ارتفاع بنسبة تصل إلى 80% تقريبا، مؤكدا أن الأسمنت ارتفع سعره خلال الشهر الأخير من 800 إلى 1250 جنيها، وبالتالي ثلث التشطيبات ارتفع سعرها.

أكد وكيل لجنة الأسكان في مجلس النواب أن طبقا للزيادات الجديدة فإن تكلفة المنشأ سترتفع بين 25 إلى 30%، بخلاف تكلفة الأرض والتشغيل والربحية، متوقعا أن الأسعار الوحدات السكنية سترتفع بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% خلال الشهرين المقبلين.

وقال شكري المطور في المشروعات الجديدة ملتزم بالوفاء بالتزاماته امام المشتري وأن المبيعات التي تمت من قبل لن تتأثر بارتفاع سعر التكلفة التنفيذ، مؤكدا أن الزيادة ستكون فقط على المبيعات الجديدة.

قال شكري مع الزيادة الجديدة في في الأسعار أصبح التمويل العقاري وتفعيل المبادرات الدولة لتمويل عقاري بفائدة منخفضة هو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن العقار هو المحرك الاقتصاد في ، ويجب المحافظة على استمراره من خلال مبادرات التمويل العقاري.

شروط الحصول علي شقة من الاسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل - صورة أرشيفية

وطالب شكري بضرورة تنازل المطور عن 50% من ربح المشروع ليحافظ على استمرار عمل السوق، وطالب العميل بسرعة الشراء للعقار قبل أن الموجهة التضخمية وما يترتب عليها.

المصرى اليوم

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