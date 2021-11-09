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.. مصابون ومفقودون تحت الأنقاض في انهيار مبنى بتركيا

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بالفيديو.. مصابون ومفقودون تحت الأنقاض في انهيار مبنى بتركيا .. مصابون ومفقودون تحت الأنقاض في انهيار مبنى بتركيا
رئيس البلدية يعتقد أن 25 شخصًا ما زالوا محاصرين في الداخل

بالفيديو.. مصابون ومفقودون تحت الأنقاض في انهيار مبنى بتركيا

أسفر انهيار مبنى من طابقين، يضم مطاعم ومقهى شرقي تركيا، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 13 شخصًا على الأقل، وسط مخاوف من أن يكون آخرون محاصرين تحت الأنقاض، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، وقع الحادث في شارع مزدحم بمحافظة ملاطية، الواقعة على مسافة نحو 160 كيلومترًا شمالي الحدود السورية.

وأفادت خدمات الطوارئ التركية بأن 13 شخصًا نُقلوا إلى المستشفى، فيما يبحث رجال الإنقاذ عن أحياء تحت أكوام الحطام.

وأصدر مسؤولون تقارير متناقضة حول عدد الأشخاص الذين يُعتقد أنهم كانوا داخل المطاعم والمتاجر المختلفة عندما انهار المبنى عند الساعة الـ16.50 بالتوقيت المحلي.

وقال رئيس البلدية عثمان غودير لمحطة "هابرتورك" التلفزيونية إنه يعتقد أن ما بين 20 و25 شخصًا ما زالوا محاصرين في الداخل، فيما قدَّر إنفر كيراز رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في ملاطية عدد المحاصرين بما يصل إلى 30.

وأوضح كيراز لـ"فرانس برس" في اتصال هاتفي: "في الطابق الأول كان هناك مطعم دجاج ومتجر لبيع المكسرات ومخبز. وفي الطابق الثاني كان هناك مقهى".

وتابع: "إنه شارع مزدحم جدًّا. على حد علمي، أُصيب بعض الأشخاص أثناء مرورهم أمام المبنى"، لكن محطة "هابرتورك" أفادت لاحقًا بأن 10 أشخاص فقط ما زالوا في عداد المفقودين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية منقذين يستخدمون حفارات البنّاء لإزالة كتل كبيرة من الحطام محاولين العثور على أي دليل على وجود ناجين مع حلول المساء.

وأفاد شهود وتقارير إعلامية بأن المبنى انهار خلال أعمال إصلاح مخطط لها.

وقال الشاهد تورهان كوبان أوغلو لـ"هابرتورك": "سمعت صوت تصدُّع في البداية، ثم انهار المبنى. ظهرت سحابة من الغبار. كان مثل يوم القيامة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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