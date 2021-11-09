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خلال "إكسبو دبي".. وزارة الاستثمار تبحث فرص التعاون مع الشركات الهندية

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أبرزت التسهيلات التي يمكن أن تقدمها للمستثمرين في القطاعات النوعية

خلال

شاركت وزارة الاستثمار في مؤتمر الأعمال لدول الخليج العربي والهند المنعقد على هامش فعاليات إكسبو دبي2020، وذلك بهدف مناقشة سبل التعاون بين الجانبين وبحث الفرص الاستثمارية.

وتفصيلاً، استعرضت الوزارة دورها في تحفيز وتمكين الشركات من الاستثمار في الخارج وفي جذب الاستثمارات النوعية في عدة قطاعات، وعرضها على الشركات السعودية المستثمرة والمهتمة بالاستثمار في الهند.

وأبرزت الوزارة الشراكة على الجانب الاقتصادي والاستثماري بين المملكة والهند، و التسهيلات التي يمكن تقديمها للمستثمرين والشركات السعودية خصوصاً في القطاعات الاستثمارية النوعية في الهند، مثل الاتصالات وتقنية المعلومات والتصنيع والآلات والمعدات والبنية التحتية والطاقة.

وناقش المؤتمر الشراكات الاستثمارية بين دول الخليج والهند، وفرص التعاون لرواد الأعمال من الجانبين، كما شارك القطاع الخاص السعودي في جلسات المؤتمر.

وفي ذات السياق وضمن إطار زيارة وفد من الجناح الهندي والشركات الهندية لجناح المملكة في إكسبو دبي 2020، عقد وكيل وزارة الاستثمار لجذب وتطوير الاستثمار فيصل حمزة بمقر الجناح، عدداً من اللقاءات مع مجموعة من الشركات الهندية لبحث الفرص الاستثمارية النوعية في المملكة وحزم التسهيلات والحوافز التي تقدمها للشركات والمستثمرين.

خلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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