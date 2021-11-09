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أسامة ربيع: زيادة رسوم المرور في قناة السويس 6% لن تؤثر على العملاء

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أسامة ربيع: زيادة رسوم المرور في قناة السويس 6% لن تؤثر على العملاء أسامة ربيع: زيادة رسوم المرور في قناة السويس 6% لن تؤثر على العملاء

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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ان إيرادات القناة في هذا العام غير مسبوقة رغم تداعيات أزمة انتشار المستجد، حيث قارن بين عامي 2020 و2021 في الفترة من يناير حتى أكتوبر: «من العام الماضي حتى هذا العام زادت أعداد السفن بنسبة 8.8%، حيث مرت بالقناة 15 ألف سفينة في العام الماضي، مقابل 17 سفينة هذا العام، كما زاد العائد من الدولار بنسبة 12.4%، وكان 4.6 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 5.2 مليار دولار».

وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن العالم بدأ يتعامل مع تداعيات كورونا، وبخاصة أن 80% من التجارة العالمية تمر بحريا، منها 12% في القناة، وبالتالي لم يعد هناك مجال للغلق.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة رفعت سترفع رسوم المرور بنسبة 6% بداية من شهر فبراير المقبل، إذ أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو تقترب من 6% في عام 2021-2022، كما أن منظمة التجارة العالمية أكدت ارتفاع معدلات الطلب على النقل البحري بمعدلات تصل إلى 6.7% خلال العام المقبل.

وأكد: «استعننا بكل هذه الامور وأجرينا دراسات مطولة وقررنا رفع رسوم المرور في القناة، حيث بحثنا كل العوامل المؤثرة على النقل البحري، والزيادة لن تؤثر على العملاء وسترضيهم».

المصرى اليوم

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