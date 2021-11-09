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التحقيق في اتهام مالك عقار بالدقي وآخرين بالبلطجة واستعرض القوة

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التحقيق في اتهام مالك عقار بالدقي وآخرين بالبلطجة واستعرض القوة التحقيق في اتهام مالك عقار بالدقي وآخرين بالبلطجة واستعرض القوة

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طلبت جهات التحقيق شمال الجيزة، الثلاثاء، استدعاء مالك عقار و4 آخرين من أقاربه، للتحقيق معهم لما نسب إليهم من ارتكاب جرائم الاعتداء والبلطجة واستعراض على مستأجرشقة سكنية في شارع المساحة بالدقي، وعمال نقل أثاث والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية وتهديديهم وابتزازهم أنهم حال تحريريهم محضرًا سيلفقون لهم اتهامًا بالسرقة.

كان مستأجر قد حرر محضرًا بقسم شرطة الدقي حمل رقم 6261 إداري الدقي لسنة 2021 ضد المشكو في حقهم.

واتهم الشاكي، أمام جهات التحقيق، مالك العقار وآخرين، بمحاولة الاستيلاء على أثاث شقته أثناء نقله، مهددًا إياه: «هقطع لك رقبتك لو نزلت حاجة بالشارع».

المصرى اليوم

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