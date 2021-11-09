بسبب «زغلول معلول».. إيقاف مدحت شلبي عن التعليق

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أصدر طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ قراراً اليوم الثلاثاء بإيقاف مدحت شلبي مقدم البرامج ومعلق المباريات، عن التعليق على أي مبارايات على أي وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة داخل جمهورية مصر العربية حتى نهاية العام 2021 وذلك بعد أزمة عبارات لقاء القمة وفي مقدمتها «زغلول معلول».

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وحضر مدحت شلبي إلى مقر الإعلاميين لحضور التحقيق اليوم الثلاثاء.

وكانت لجنة التحقيق تضم من مجلس الادارة سهام صالح وكيل أول النقابة ومحجوب سعده سكرتير النقابة وخالد فتوح عضو مجلس الادارة وعمر هريدى وهيثم على والمحققان عثمان عبدالعليم وتامر رجب.

وجاءت توصيات اللجنة بأن مدحت شلبي خالف العديد من قواعد والمباديء العامة لقواعد العمل، واكد نقيب الاعلاميين انه يجب على جميع المعلقين الرياضيين الالتزام بالمهنيه والحياديه ونبذ التعصب والاعلاء من القيم التنافسية القويمة التي تربينا عليها جميعًا.

وتفجرت أزمة بعد لقاء القمة 123 بين الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، بسبب عدد من التعليقات التي أطلقها المذيع مدحت شلبي أثناء وصف الأهداف وفي مقدمتها «زغلول معلول».