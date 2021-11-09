وزيرة التجارة: ضخ 35 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة منذ 2014

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قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم اليوم عقد لقاء مع ولي عهد الأردن بحضور رئيس وزراء البلدين، ووزير الصناعة الأردني.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم خلال اللقاء عرض تجربة مصر في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ولفتت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، تهدف لنقل الخبرة المصرية إلى الجانب الأردني.

وأوضحت أن مصر ضخت 35 مليار جنيه في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ 2014، أسهمت في توفير 3.2 مليون فرصة عمل.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن هذا الرقم يعادل 60 % من حجم ما تم إقراضه من صندوق التنمية منذ إنشائه في تسعينيات القرن الماضي.