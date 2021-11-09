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مبعوث الأمم المتحدة: لقاءات مع القوى السياسية السودانية لتقريب وجهات النظر

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مبعوث الأمم المتحدة: لقاءات مع القوى السياسية السودانية لتقريب وجهات النظر مبعوث الأمم المتحدة: لقاءات مع القوى السياسية السودانية لتقريب وجهات النظر

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التقى القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه اليوم رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس.

وأكد اللقاء على أهمية استمرار الحوار والتشاور مع القوى السياسية المختلفة وصولا إلى اتفاق حول هياكل السلطة الانتقالية لضمان إنجاح الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية منتخبة بواسطة الشعب السوداني.

وأكد فولكر أنه سيجري لقاءات مع كافة القوى السياسية السودانية من أجل تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف.

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