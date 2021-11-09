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الرئيس الإيراني يوجه باتخاذ إجراءات ضد الهجمات السيبرانية

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الرئيس الإيراني يوجه باتخاذ إجراءات ضد الهجمات السيبرانية الرئيس الإيراني يوجه باتخاذ إجراءات ضد الهجمات السيبرانية

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دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لاتخاذ إجراءات مناسبة في سياق التنبّؤ والوقاية من الهجمات السيبرانية ضد البلاد، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي الذي عقد اليوم الثلاثاء .

وأضاف رئيسي ينبغي ترسيخ الاستثمارات ووضع خطط مناسبة لتامين الفضاء الافتراضي في إيران.

وأشار إلى التقرير الذي تناوله الاجتماع حول الهجوم السيبراني الأخير على منظومات الوقود الذكية؛ مشيدا بدور وزارة النفط ومنظمة الإذاعة والتليفزيون الوطنية والأجهزة ذات الصلة التي تمكنت من احتواء الوضع وتفويت فرص استغلاله من جانب الأعداء، حسب وصفه.

وتابع: قيادة الفضاء السيبراني تقتضي تظافر الجهود الجماعية من قبل كافة السلطات والأجهزة الاستخبارية على صعيد البلاد.

وشدد على ضرورة إجراء التدريبات والمناورات المختلفة لتحديد نقاط الضعف وتحصينها أمام الهجمات، وتوفير منظومات بديلة لكي تحل مكان المنظومات المستهدفة.

المصرى اليوم

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