شعراوي يستجيب لأطباء قصر العيني: حملات لرفع الإشغالات والمخلفات من المنطقة (صور)

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تلقت وزارة التنمية المحلية، شكاوى من عدد من الأطباء العاملين بمستشفى قصر العيني بحى مصر القديمة التابع للمنطقة الجنوبية بالقاهرة، باحتلال الباعة الجائلين للأرصفة المحيطة بالمستشفى ووجود بعض الاشغالات والمخالفات الآخرى لعدد من المقاهى والمحلات في المنطقة.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إنه فور تلقي الشكوى، كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، القطاعات المعنية بالوزارة بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وسرعة الاستجابة للشكوي وحلها، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لشكاوي المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية والعمل على سرعة حلها وإزالة الاشغالات والمخالفات بصورة يومية.

وأكد البيان، شن عدد من الحملات على المنطقة المحيطة بمستشفى قصر العيني بالتنسيق بين شرطة المرافق والاشغالات والإدارات المعنية بحي مصر القديمة تحت إشراف ومتابعة من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ونائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية، حيث تم رفع عدد كبير من الإشغالات والمخالفات التي كانت موجودة بالمنطقة.

ووجه الوزير، بالمرور على تلك المنطقة بصورة مستمرة للتأكد من عدم عودة المخالفات والاشغالات مرة أخرى.

حملات على الباعة الجائلين والاشغالات بمحيط مستشفى قصر العيني

حملات على الباعة الجائلين والاشغالات بمحيط مستشفى قصر العيني

حملات على الباعة الجائلين والاشغالات بمحيط مستشفى قصر العيني

حملات على الباعة الجائلين والاشغالات بمحيط مستشفى قصر العيني

حملات على الباعة الجائلين والاشغالات بمحيط مستشفى قصر العيني