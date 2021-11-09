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«حماية المستهلك»: تفعيل الرقابة المشددة للتأكد من عروض «البلاك فرايداي»

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«حماية المستهلك»: تفعيل الرقابة المشددة للتأكد من عروض «البلاك فرايداي» «حماية المستهلك»: تفعيل الرقابة المشددة للتأكد من عروض «البلاك فرايداي»

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قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لا يمانع في الترويج للجمعة البيضاء أو «البلاك فريداي» ما دامت التخفيضات حقيقية، لأنها تصب في صالح المستهلك.

وتابع «حسام الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن أي تاجر يريد الإعلان عن تخفيضات، عليه أن يذهب إلى مديرية للحصول على تصريح لإقامة أوكازيون، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا التصريح اطلاع الوزارة على الأسعار قبل وبعد التخفيض في إطار الرقابة على الأسواق.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يقوم بتفعيل رقابة شديدة خلال المناسبات، مضيفًا أن السلع التي تباع على الإنترنت عليها رقابة من قبل الجهاز، ما دامت المواقع اإالكترونية مصرية، خاصة أن القانون يطبق على النطاق الجغرافي لمصر.

المصرى اليوم

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