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رئيس الوزراء الباكستاني: حل نزاع جامو وكشمير وفق قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة

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رئيس الوزراء الباكستاني: حل نزاع جامو وكشمير وفق قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة رئيس الوزراء الباكستاني: حل نزاع جامو وكشمير وفق قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة

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ناقش رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مع المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف الدبيعي، الأوضاع حول جامو وكشمير .

وخلال زيارة الوفد للعاصمة الباكستانية، إسلام آباد، أكد عمران خان إن التسوية العادلة لنزاع جامو وكشمير وفق قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة تعد ضرورياً للاستقرار والسلام الدائم في منطقة جنوب آسيا.

أكد عمران خان أهمية موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت حول جامو وكشمير، وسلط الضوء على الانتهاكات الإنسانية والفظائع التي ترتكبها القوات الهندية بحق الكشميريين الأبرياء في جامو وكشمير المحتلة.

وقال أن الهند تقوم بتغيير التركيبة السكانية للمنطقة المتنازعة عليها دولياً انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

المصرى اليوم

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