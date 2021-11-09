هل مللت من ألوان سيارات «تسلا»؟.. الشركة في طريقها للتجديد إلى الوردي والأرجواني (تفاصيل)

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ظلت شركة صناعة السيارات الأمريكية «تسلا» لسنوات تلتزم بطرح ألوان تقليدية لسياراتها مثل الأبيض والأسود والأحمر والأزرق، وهو ما تسبب في «ملل» بين مشتريها عالميًا، لكن ربما تنوي بشكل سري إجراء التعديلات على لون طلاء سياراتها.

ويذكر الموقع الإخباري «jalopnik» إلى أن هناك أخبار «سارة» وهي قادمة من الصين حيث يقع أحد مصانع شركة «تسلا» في شنجهاي، تلك الأخبار التي تسبب في معرفتها أحد مالكي الطائرات دون طيار «الدرون» الذي أطلقها لتحلق أعلى المصنع الذي يحمل اسم «Tesla Gigafactory».

واستطاع اليوتيوبر «Jason Yang» من خلال طائرته الكشف عن ألوان جديدة تنوي الشركة طرحها قريبًا، حسب الموقع، لتتميز بها سياراتها عالميًا، ومن بين تلك الألوان التي ظهرت في مقطع الفيديو الذي نشره عبر قناته بـ«بوتيوب»، اللون الوردي والبرتقالي والأزرق المائل إلى الأخضر والأزرق الساطع وحتى لون لامع يمكن أن يحاكي اللون الأرجواني في منتصف الليل.

ويبدو أن الشركة لم تنتهي بعد من تلك السيارات، كما أن إمكانيات سيارات «تسلا» متعددة ولا تتوقف على لون الطلاء لكن المشتريين في حاجه إلى الخروج عن المألوف والتوهج بسياراتهم عبر السير بها في الشوارع، لذا ربما تلك استجابة من الشركة لمحبيها، كذلك هي تعمل على تطوير سياراتها ليس من الخارج فقط لكن تجري تعديلات على عجلاتها.

ولا تزال المعلومات غير مؤكدة من جانب الشركة وهل هي مجرد فرصة للتجريب وتغليف للسيارات أم ستطلقها بشكل نهائي.

وكانت «تسلا» أعلنت إطلاق خدمة تغليف السيارات الخاصة لمنعها الألوان.

تتمتع جميع طرازات «تسلا» بالعديد من الميزات التي لن تتوقعها من السيارات، التي تم إنشاؤها بواسطة أي صانع سيارات آخر، ومع ذلك، هناك عنصر واحد في «تسلا» يجعلها مملة، مثل عدم وجود خيارات ألوان خارجية مثيرة للاهتمام لسياراتها.

ويحتوي الطراز «S» الشهير لدى الشركة على 5 خيارات فقط، وهذا شيء كان يشكو منه عشاق «تسلا» لفترة طويلة.

والسبب وراء ذلك هو العدد المحدود من خيارات الألوان، التي تساهم في سهولة الإنتاج والإصلاحات للسيارات، مما يؤدي إلى زيادة الربح، ومع ذلك فإن إطلاق خدمة التغليف سيساعد عملائها.

ويشير الموقع الأمريكي «luxurylaunches» إلى أن التغليف يمكن أن يتم إنجازه من مركز التسليم من قبل «تسلا» أو اللجوأ إلى كيانات خارجية تقدم وظيفة التغليف. فيما ذكر الموقع الإخباري للسيارات «Electrek» أن شركة صناعة السيارات الكهربائية قالت إن خدمة التغليف الخاصة بها ستعمل من خلال مراكز التسليم الخاصة بها، بدلاً من المصنع.