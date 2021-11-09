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قال جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن اللقاح يمنع الوصول إلى مضاعفات شديدة حال الإصابة بكورونا، أو الدخول إلى العناية المركزة أو الوفاة لا قدر الله، مشيرًا إلى أن استخدام الأدوية واللقاحات على عدد أكبر يؤدي إلى ظهور بعض المحاذير التي يتم تفاديها مستقبلًا.

وتابع «عصمت»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن بعض اللقاحات قد تؤدي إلى بعض الالتهابات في عضلة القلب، خاصة في السن الصغير، ولذلك يجب تفادي هذه الأنواع، والحصول على أنواع أخرى في هذا السن.

ولفت إلى أنه حصل على اللقاح الصيني، وأحد أولاده حصل على لقاح فايز، والآخر حصل على لقاح أستارزينكا، معقبًا: «لم نحصل على لقاح مودرينا، لأنه لم يصل مصر».

وأشار إلى أن مصر في الموجة الرابعة لكورونا لا يوجد ثبات في الإصابات قبل 8 شهور من الآن أي قبل منتصف 2022، مشيرًا إلى أن اللقاحات لديها مدة فاعلية، ومن حصل على اللقاح منذ عام قد يصاب الآن بسبب انتهاء الفاعلية.