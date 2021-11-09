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قال دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة أنه ليس ضد أحد، وليس مع أحد، بخوص ما يُثار حول انتخابات نادي الزمالك.

وأضاف صبحي في تصريحات لقناة صدى البلد:«لست مع أو ضد مرتضى منصور، نحن في طريق مستقيم ولا نخترق أي قوانين، وسيكون هناك انتخابات مفتوحة للزمالك بدون أي تجاوزات أو رجوع خطوات للوراء».

وأكمل وزير الرياضة:«اللجان الموجودة لإدارة الزمالك قمنا بمنحها كل المقومات من أجل القيام بدورها حتى اجراء الانتخابات».

وواصل:«كنا نرى طعون ونزاعات على العمل التطوعي، من يخدم أهلا وسهلا ولكن لن ينتهي الشهر الجاري إلا وأن يكون هناك دعوى للانتخابات في نادي الزمالك، هذا قانون ولا يمكن تعديه».

وأنهى تصريحاته:«القانون مفتوح للجميع ولا نتهم أحدًا ومصلحة الزمالك أهم».