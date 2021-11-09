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محمود المهدي بعد طلاق منة عرفة: «ثقة في الله لأهل الطليقة الثانية فرحتكم مش هتكمل»

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محمود المهدي بعد طلاق منة عرفة: «ثقة في الله لأهل الطليقة الثانية فرحتكم مش هتكمل» محمود المهدي بعد طلاق منة عرفة: «ثقة في الله لأهل الطليقة الثانية فرحتكم مش هتكمل»

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أعرب الفنان الشاب محمود المهدي، طليق الفنانة الشابة منة عرفة، عن استيائه الشديد بسبب تلقيه بعض الرسائل الشامتة من متابعيه، منذ أن أعلن انفصاله رسميًا عن زوجته الفنانة منة عرفة بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

وكتب «المهدي» منشورًا عبر خاصية «استوري» بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلاً: «الطب زرع كل حاجة ما عدا الضمير.. للأسف كمية الشماتة في الرسايل تخوف بجد، كل واحد بيألف ويتخيل على مزاجه وناس فرحانة وقرايب وأصحاب».

وأضاف: «محدش فرح لما ارتبطنا بالطريقة دي وفي ناس لسة عندها احساس أنا بشكرهم على رسايلهم هيتم توضيح الأسباب الحقيقية».

واختتم المهدي حديثه قائلاً :«ثقة في الله لأهل الطليقة التانية فرحتكم مش هتكمل».

محمود المهدي عبر إنستجرام

المصرى اليوم

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