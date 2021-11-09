ندى بسيوني تنعى أحمد خليل: «وداعًا.. في جنة الخلد بإذن الله»

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نعت الفنانة ندي بسيوني، الفنان الراحل أحمد خليل الذي وافته المنية ورحل عن عالمنا اليوم، إثر تدهور حالته بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت بسيوني، عبر خاصية «الاستوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": «وداعا الأستاذ أحمد خليل.. ألف رحمة يارب وفي جنة الخلد بإذن الله».

ورحل الفنان أحمد خليل عن عالمنا عن عمر يناهز 80 عاماً إثر إصابته بفيروس كورونا خلال تصويره مسلسل «إلا أنا».

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وكانت حالة الفنان الكبير أحمد خليل تدهورت خلال الساعات الماضية، إثر إصابته بفيروس كورونا أثناء تصويره حلقات مسلسل «حكايتي مع الزمان» الذي يعد واحداً من حكايات مسلسل «إلا أنا»، والذي انتهى من تصوير أغلب مشاهده باستثناء مشهد واحد فقط كان من المقرر تصويره خلال الساعات القادمة، إلا أن إصابته بكورونا حالت دون ذلك.

يذكر أن الفنان أحمد خليل من مواليد الدقهلية 1941، الذين بدت ميوله الفنية مبكرة فالتحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ليلتحق بعد بقسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

كما أنه تخرج في عام 1965، ثم عين معيدًا بالمعهد، ومنه إلى مسرح الجيب، ليمثل بـ9 مسرحيات بدءًا من الكومبارس للبطولة مثل مسرحيات (يا طالع الشجرة)، (ياسين وبهية)، و(حب تحت الحراسة)، حتى تم إلغاء مسرح الجيب، ليقدم ثلاثة أفلام هم (3 وجوه للحب)، و(زهور برية)، و(التلاقي).

وكان سفر الفنان أحمد خليل عام 1974 وعمله بالخليج أحد المحطات المؤثرة التي أحدثت نقلة في حياته العملية،ومن ثم فقد ذاعت شهرته الفنية هناك، لكنه سرعان ما عاد إلى العمل بالدرامي المصرية من خلال مسلسل (الساقية تدور)، و(هوانم جاردن سيتي) الذي زاد من شهرته الجماهيرية، و(حديث الصباح والمساء)، و(زمن عماد الدين).