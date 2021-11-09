"الجنين" شاهد على جرائم الحوثي.. تفجير سيارة إعلامي ومقتل زوجته الحامل

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"الإرياني": ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة البشعة

استهدف تفجير إرهابي اليوم الثلاثاء سيارة الصحافي "محمود العتمي" المتعاون مع قناتي "العربية" و"الحدث" في عدن؛ ما أدى إلى مقتل زوجته الحامل، وجنينها قبل وصولهم لمستشفى الولادة حيث كان مقرراً ولادتها.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن زوجة "العتمي" التي قضت في الانفجار هي الصحافية في قناة "العين"، رشا خالد.

من جانبه، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الحادثة وقال: "ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة البشعة التي استهدفت الصحفي محمود العتمي وأسرته، بانفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته، وأسفرت عن مقتل زوجته الصحفية رشا عبدالله وجنينها ذي التسعة أشهر، وإصابته بجروح خطيرة، وذلك بعد أيام من تلقيه رسائل تهديد من مليشيا الحوثي الإرهابية".

وتابع: "العملية الإرهابية الجبانة تندرج ضمن محاولات مليشيا الحوثي إرباك جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع وزعزعة الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة "عدن"، وإرهاب الإعلاميين والصحفيين ومنعهم من أداء رسالتهم ودورهم المهني والوطني في فضح جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق اليمنيين".

واختتم قائلاً: "أدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الصحفيين لإدانة هذه الجريمة الإرهابية النكراء، وكل الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الصحفيين، والعمل على إدراج المليشيا في قوائم الإرهاب، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية".