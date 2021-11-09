الرياض.. "الداود" يدشِّن المختبر التشخيصي الجزيئي بمستشفى قوى الأمن

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يقدِّم خدمات متابعة جينات سرطان الدم وفحوصات الطفرات الوراثية

دشَّن اليوم المدير العام للإدارة العامة للخدمات الطبية المشرف على مستشفى قوى الأمن، اللواء سليمان الداود، المختبر التشخيصي الجزيئي بمستشفى قوى الأمن بمدينة الرياض.

يأتي ذلك في إطار مواكبة الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية للتطورات الطبية الحديثة عالميًّا وفق خطط استراتيجية دقيقة لتقديم خدمات طبية متميزة لعموم المستفيدين من منسوبي الوزارة وقطاعاتها وذويهم.

ويقدم المختبر عددًا من الخدمات، تتضمن متابعة الجينات الخاصة بسرطان الدم النخاعي، وفحوصات الطفرات الجينية الوراثية لعوامل تخثر الدم. وسيكون للمختبر إسهامات في التصدي لأي فيروسات جديدة، وكذلك إجراء فحوصات الدلائل السرطانية الجينية.

