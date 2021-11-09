«السياحة» تعلن تخفيض الدرجة السياحية لـ30 منشأة فندقية بجنوب سيناء والبحر الأحمر

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أعلن عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، تخفيض الدرجة السياحية لعدد من المنشآت الفندقية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وإصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لعدد آخر من المنشآت الفندقية بالمحافظتين.

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة السياحة والآثار بإعادة تقييم المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة HC«Hospitality Criteria»، وفي ضوء انتهاء الوزارة من إعادة تقييم كل المنشآت الفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل بالمحافظتين.

وأوضح أنه تم تخفيض الدرجة السياحية لـ13 منشأة فندقية بمحافظة جنوب سيناء، منها 2 تم تخفيضها من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربعة نجوم، و4 من فئة الأربعة نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، و6 من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، ومنشأة واحدة من فئة النجمتين إلى فئة النجمة.

أما بالنسبة للمنشآت الفندقية بمحافظة البحر الأحمر، تم تخفيض الدرجة السياحية لـ17 منشأة فندقية بها منها 5 منشآت فندقية من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربعة نجوم، و8 من فئة الأربعة نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، و2 من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، و2 من فئة النجمتين إلى فئة النجمة.

وأكد العاصي أن جميع هذه المنشآت الفندقية التي تم تخفيض الدرجة السياحية لها، كان قد سبق وأن تم توجيه أكثر من إخطار لها لتلافي الملاحظات السياحية والصحية التي كانت قد رصدتها لجان المرور، ولكنها لم تستجب، ما أدى إلى تدني المستوى السياحي والصحي لها وعدم تناسبها والدرجة المقيمة عليها.

وأشار مساعد الوزير إلى أنه تم إصدار قرارات بإلغاء التراخيص السياحية لـ7 منشآت فندقية بمحافظة جنوب سيناء و5 منشآت فندقية بمحافظة البحر الأحمر، وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحي وسوء جودة الخدمات السياحية المقدمة بها وعدم التزامها بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية، وذلك لحين توفيق أوضاعها وتلافي كل الملاحظات.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في إيفاد اللجان لإعادة تقييم كل المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية وفقا لمعايير التصنيف الجديدة والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية، بهدف الوصول بتصنيف المنشآت الفندقية المصرية إلى نظيرتها في العالم، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام كل المنشآت الفندقية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية والاشتراطات الصحية وبجودة الخدمات المقدمة بها.