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مازالت أصداء الحكم القضائي الذي حصل عليه مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك لعودته للنادي مرة أخرى يلقي بظلاله على الأحداث داخل جدران نادي الزمالك، لاسيما مع اقتراب موعد الدعوة لعقد الجمعية العمومية واجراء الانتخابات.

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وتسود حالة من الغموض والترقب داخل النادي حول مصير قرار الدكتور أشرف صبحي بتنفيذ حكم القضاء بعودة مجلس الادارة المنتخب من عدمه.

وقال أحد أعضاء اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك أن الأيام القليلة الماضية والتى اعقبت صدور الحكم لصالح مرتضي منصور شهدت تواصل مكثف بين الدكتور أشرف صبحي وبين حسين لبيب رئيس اللجنة المعينة من أجل تكليف الأخير بتشكيل قائمة يخوض بها الانتخابات المقبلة.

وقال عضو اللجنة الذي أعلن انه لن يخوض الانتخابات المقبلة سواء مع حسين لبيب أو مرتضي منصور:«وزارة الرياضة لديها اتجاه لدعم حسين لبيب لخوض الانتخابات بقائمة تضم وجوه جديدة مع الاستعانة ببعض اعضاء اللجنة الحالية».

وكشف العضو عن أن التواصل الأخير وشبه اليومي بين المستشار مرتضي منصور وبين حسين لبيب وحرص الأخير على تهنئة مرتضي وابلاغه بدعمه له في الانتخابات يتم بشكل منظم من خلال توجيهات من الوزير لاحتواء مرتضي منصور وضمان عدم تصعيده للأمر مع اللجنة وهو ما يتم حاليا بدليل عدم مهاجمة مرتضي منصور للجنة كما كان يحدث من قبل.

واضاف عضو اللجنة المعينة بنادي الزمالك : «ليس لي مصلحة مع حسين لبيب أو مرتضي منصور وما يفرق معي هو مصلحة نادي الزمالك والحفاظ على الكيان مؤكدا انه في حالة ما اذا اعلن مرتضي منصور خوضه للانتخابات فان حسين لبيب لن يخوض الانتخابات رغم اتفاقه مع الوزير لاسيما وانه اشترك عيل وزير الرياضة خوضه للانتخابات حالة ما اذا لم يترشح مرتضي للانتخابات بشكل رسمي بجانب ان لبيب سيؤجل ترشحه لاخر يوم في فتح باب الترشح للتأكد من اتفاقه مع الوزارة».