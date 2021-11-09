أخبار عاجلة

تغييرات حادة وسريعة وأمطار غزيرة .. حالة الطقس اليوم الأربعاء إلى الإثنين 22 نوفمبر -
«سوداء في أمريكا بيضاء في الوطن العربي» ماذا تعرف عن الـ «البلاك فرايداي» -
الساحل الغربي اليمني التحالف يعيد تصويب مؤشرات الحراك العسكري -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرعِب.. هل نعالج الاحتباس الحراري أم سنستمر في حفر قبورنا؟ (3- 3) -
أضخم مشروع عائم في العالم.. تعرَّف على الجدول الزمني لتنفيذ أهداف ومشاريع "أوكساجون" -
التغير المناخي مخلوق البشر المُرِعب.. كوارث متعاقبة تطال كل بقاع العالم (2-3) -
"سقيا" مكة المكرمة تدشن مشروع الشراكات المجتمعية لسقيا الأسر المحتاجة -
مكافحة الفساد مسؤولية الجميع.. تعرَّف على طُرق الإبلاغ عنه -
التغيُّر المناخي مخلوق البشر المرعب.. أزمة حديثة واهتمام متأخر بها (1 -3) -
جمعية الإصلاح والتنمية ولجنة "النظيم والجنادرية" توقعان مذكرة تفاهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عضو لجنة يكشف تفاصيل اتفاق وزير الرياضة مع لبيب ضد مرتضي منصور

Print
عضو لجنة الزمالك يكشف تفاصيل اتفاق وزير الرياضة مع لبيب ضد مرتضي منصور عضو لجنة يكشف تفاصيل اتفاق وزير الرياضة مع لبيب ضد مرتضي منصور

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

مازالت أصداء الحكم القضائي الذي حصل عليه مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك لعودته للنادي مرة أخرى يلقي بظلاله على الأحداث داخل جدران نادي ، لاسيما مع اقتراب موعد الدعوة لعقد الجمعية العمومية واجراء الانتخابات.

للمزيد: وزير الرياضة يعلن موعد انتخابات الزمالك وتوقيت رحيل اللجنة

وتسود حالة من الغموض والترقب داخل النادي حول مصير قرار الدكتور أشرف صبحي بتنفيذ حكم القضاء بعودة مجلس الادارة من عدمه.

وقال أحد أعضاء اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك أن الأيام القليلة الماضية والتى اعقبت صدور الحكم لصالح مرتضي منصور شهدت تواصل مكثف بين الدكتور أشرف صبحي وبين حسين لبيب رئيس اللجنة المعينة من أجل تكليف الأخير بتشكيل قائمة يخوض بها الانتخابات المقبلة.

وقال عضو اللجنة الذي أعلن انه لن يخوض الانتخابات المقبلة سواء مع حسين لبيب أو مرتضي منصور:«وزارة الرياضة لديها اتجاه لدعم حسين لبيب لخوض الانتخابات بقائمة تضم وجوه جديدة مع الاستعانة ببعض اعضاء اللجنة الحالية».

وكشف العضو عن أن التواصل الأخير وشبه اليومي بين المستشار مرتضي منصور وبين حسين لبيب وحرص الأخير على تهنئة مرتضي وابلاغه بدعمه له في الانتخابات يتم بشكل منظم من خلال توجيهات من الوزير لاحتواء مرتضي منصور وضمان عدم تصعيده للأمر مع اللجنة وهو ما يتم حاليا بدليل عدم مهاجمة مرتضي منصور للجنة كما كان يحدث من قبل.

واضاف عضو اللجنة المعينة بنادي الزمالك : «ليس لي مصلحة مع حسين لبيب أو مرتضي منصور وما يفرق معي هو مصلحة نادي الزمالك والحفاظ على الكيان مؤكدا انه في حالة ما اذا اعلن مرتضي منصور خوضه للانتخابات فان حسين لبيب لن يخوض الانتخابات رغم اتفاقه مع الوزير لاسيما وانه اشترك عيل وزير الرياضة خوضه للانتخابات حالة ما اذا لم يترشح مرتضي للانتخابات بشكل رسمي بجانب ان لبيب سيؤجل ترشحه لاخر يوم في فتح باب الترشح للتأكد من اتفاقه مع الوزارة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

أشرف قاسم ينتقد أداء المنتخب أمام الجابون

يحيى الكومي يعلن مفاجأة لجماهير الإسماعيلي بشأن حضور مباراة الزمالك

يحيى الكومي يعلن مفاجأة لجماهير الإسماعيلي بشأن حضور مباراة الزمالك

إعلامي : بيراميدز حسم صفقة نجم الزمالك الصاعد

إعلامي : بيراميدز حسم صفقة نجم الزمالك الصاعد

اكتمال عقد المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022

اكتمال عقد المنتخبات الأفريقية المتأهلة للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022