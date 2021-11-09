خبيرة تغذية تكشف طريقة القضاء على الكرش

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك إمكانية للقضاء على منطقة الكرش، من خلال تناول بعض المواد العشبية التي تنحت البطن، مثل تناول التوت البري مع أوراق اللوتس مع مضادات الأكسدة سواء الرمان أو القهوة الخضراء.

وتابع «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن أوراق اللوتس تعمل على تفتيت وتكسير الدهون في منطقة البطن، وتعيد توزع الدهون بالشكل الأمثل، ولكن التخلص من الكرش قد يأخذ شهرا أو أكثر، للوصل إلى محيط مثالي في منطقة البطن.

وأشارت إلى أن هناك بعض الأدوية الخاصة بخفض الوزن تقلل الشهية من خلال المخ، وهذه الأدوية يكون لها آثار جانبية، وقد تؤدي إلى الاكتئاب، مشيرة إلى ان خفض الوزن من خلال الأعشاب يقلل الشهية من خلال المعدة، وليست له أي أثار جانبية.