بشرى سارة.. مستشار الرئيس: شركات مصرية تصنع حاليا دواء لفيروس كورونا

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك لقاح مصري 100% مضاد لفيروس كورونا جاري دراسته الآن، لافتا إلى أنه سيتم دراسة منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا لبعض الفئات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك لجنة عليا مشكلة من وزارت الصحة والعدل والداخلية تراقب الموقف من الأدوية وكذلك مدى استخدامها في غير أغراض العلاج.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أنه ينبغي عدم صرف أي أدوية دون روشتة من الطبيب وذلك لضمان عدم استخدامه في غير الغرض المخصص له.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أن هناك أدوية مسكنة تسبب مشاكل حادة للمعدة، وربما وفاة مستخدمها، محذرًا من الإفراط في تناول الأسبرين.

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن هناك دواءً جديدًا لشركة فايزر لعلاج كورونا يجرى حاليا استخدامه في الحالات البسيطة، وهو عبارة عن كورس لمدة 5 أيام وبتكلفة 770 دولارًا.

وزف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، بشرى للمصريين، حيث كشف أن هناك شركات مصرية بدأت إنتاج دواء فايزر لعلاج كورونا بجودة عالية وبسعر أقل.