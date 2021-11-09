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محميات البحر الأحمر تنتهي من الدفن البيئي لعروس البحر النافقة بجزيرة توبيا

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محميات البحر الأحمر تنتهي من الدفن البيئي لعروس البحر النافقة بجزيرة توبيا محميات البحر الأحمر تنتهي من الدفن البيئي لعروس البحر النافقة بجزيرة توبيا

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انتهي عدد من باحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر اليوم الثلاثاء من عمليات الدفن البيئي الآمن لعروس البحر التي عثر عليها نافقة وتمت عملية الدفن على شاطئ جزيرة توبيا امام مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.

وفبل عملية الدفن تم اجراء معاينة لعروسة البحر النافقة وتبين عدم امكانية تشريحها لانها في حالة تعفن وانتفاخ شديد بالبطن ومن المقرر اعداد تقرير فني بيئي حول الواقعة وتقديمه لوزارة البيئة.

كانت الدوريات البحرية قامت بتمشيط مساحات واسعة من الشاطئ ومياه البحر الاحمر وتمكنت محميات البحر الاحمر من العثور على عروس البحر الاحمر طافية بالقرب من شواطئ سفاجا.

كانت المصري قد انفردت بقيام عدظ من الغطاسين بالبحر الاحمر بالعثور على حيوان «عروس بحر نافقة امام شواطئ منطقة خليج ابو سوما شمال مدينة سفاجا بالبحر الاحر وهى من الأنواع المهددة بالانقراض والتي تمثل عنصر جذب رئيسي للغطاسين للتصوير معها في الأعماق وتبين ان جسم عروس البحر في حالة انتفاخ وطافية على سطح المياه وتم اخطار محميات البحر الاحمر بالواقعة حيث تقوم الدوريات البحرية التابعة للمحميات بالبحث عن عروس البحر النافقة لانتشالها من المياه وفحصها وبيان اسباب نفوقها.

واكدت احدي مدربات الغوص للمصري اليوم انه اثتاء العودة من رحلة غوص فوحئنا بالعثور على عروس بحر طافية على المياه ونافقة حيث يبلغ طولها نحو ٣ امتار وارحعت أن يكون سبب نفوق عروس البحر، اصطدام احد المراكب السريعة أو اللنشات منذ عدة ايام وجرفتها الامواج للقرب من الشواطئ ويعد عروس البحر من الثدييات النباتية، ويتراوح طول الواحدة منه2.5-3.2 متر (وقد يصل 4 أمتار)، ويبلغ وزن الحيوان البالغ بين 230-900 كيلوجرام. وخلال تناولها الأعشاب البحرية، تصعد إلى السطح في أوقات غير منتظمة لتتنفس لكنها في المتوسط تتنفس مرة كل 3-5 دقائق وهي تعيش إما وحيدة أو زوجيًا أوفي قطعان صغيرة تتضمن ما بين 3-6 حيوانات، ويتراوح لون جلدها بين البني الفاتح والرمادي، ويحيط بفمها شعر قاسي الملمس يفيد في الاستشعار أما منخريها، فيقعان في قمة الرأس، مما يتيح لها التنفس دونما الحاجة للارتفاع كثيرًا عن سطح .

المصرى اليوم

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