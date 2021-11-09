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طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، المصريين بشأن أزمة السرنجات التي تضرب العالم، مؤكدًا أن هناك 150 مصنعًا لإنتاج الأدوية والأدوات الطبية التي تحتاج إليها مصر بما فيها السرنجات وزجاجات الأدوية وكبسولة الجيلاتين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مصانع مصرية لإنتاج السرنجات وأكثر مأمونية من السرنجات التقليدية الموجودة في العالم، حيث إن الإبرة الأمامية تسكن في جسد المريض، بما يحول من إعادة استخدامها مرة ثانية.

ولفت إلى أنه تم دراسة السجائر الإلكترونية وعلاقتها بفيروس كورونا، وتبين أن ضررها أقل مقارنة بالأنواع الأخرى، مؤكدًا أن التدخين بجميع أوضاعه وأشكاله المباشر وغير المباشر، مضر وله تأثيرات سلبية على الحالة الوبائية.

وأشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، بالإعلامي موسى لحرصه الدائم ودعمه المتواصل للصناعات الوطنية.