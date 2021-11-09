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: تدعم المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية

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السيسي : مصر تدعم المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية : تدعم المسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية

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أجرى الرئيس عبدالفتاح ، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد دعم الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية في كل المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية لضمان توحيد المؤسسات الليبية وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ٢٤ ديسمبر من العام الجاري، بناءً على القوانين التي أقرها البرلمان الليبي، وذلك كخطوة هامة وفارقة للانتقال بليبيا إلى واقع جديد ونظام سياسي مستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبي باختيارهم الحر.

من جانبه؛ أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عن خالص التقدير للجهود المصرية الحثيثة والمساندة الصادقة لليبيا منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن، في إطار دور مصر الرائد تحت القيادة الحكيمة للرئيس، والعلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار بالدولة الليبية، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد دعم مصر الكامل لجهود سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، في إطار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية وإنهاء كافة أشكال التدخلات الأجنبية بها.

المصرى اليوم

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