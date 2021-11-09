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قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك عدد من العوائق أمام قانون التصالح في مخالفات البناء وتطبيق الاشتراطات الجديدة.

وتابع السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الأمور بعافية حبتين.. ورئيس الوزراء تفهم الأمر بشأن قانون التصالح».

وأضاف أنه سيتم تعديل قانون التصالح والنظر فيه مجددا، مردفا أنه قبل وضع المحظور عن قبوله طلب التصالح يجب تقدير للكم في حال الرفض، موضحا أن بعد الحالات تحتاج الشجاعة والمرونة في اتخاذ القرارات بشأنها.

واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بعض الأطراف الأخرى تتمسك بالمثالية حول قانون التصالح، مضيفا أن نية الدولة المصرية تصفية الموروثات القديمة.