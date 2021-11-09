محامي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمود الخطيب بسبب أبو تريكة

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أعلن الدكتور سمير صبري المحامي تقدمه ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء مجلسه والإدارة الاعلامية بالنادي وإدارة السوشيال ميديا الرسمية بعد احتفالهم واحفتال النادي الأكبر في مصر وصاحب الشعبية الأكبر بعيد ميلاد الإخواني محمد أبوتريكة لاعب الفريق السابق المدرج على قوائم الإرهاب بحكم قضائي من قضاء مصر الشامخ .

واتهم المحامي سميرصبري في بلاغه للنيابة العامة إدراة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بالتعدي والتحديد لأحكام القانون والقضاء المصري، بعدما احتفل موقع النادي وصفحاته الرسمية احتفل بعيد ميلاد محمد أبوتريكة الهارب والمدرج على قوائم الإرهاب.

وانتقد سمير صبري تحدي النادي الأهلي لمشاعر الملايين من المصريين الذين تعاطفوا مع أسر ضحايا الإرهاب من الجيش والشرطة الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لرفعة هذا الوسط.

واستند سمير صبري في بلاغه على حكم محكمة النقض المصرية التي اصدرت حكما نهائياً برفض الطعن الذي قدمه أبوتريكة و1527 شخصا آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان على إدراجهم ضمن قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، خصوصا بعدما أثبتت التحقيقات أن محمد أبو تريكة قام بتمويل الإخوان، فضلا عن امتلاكه أصول في شركات إخوانية بـ 23 مليون جنيه، بالإضافة لقيامه بالإنفاق على معتصمي رابعة وتمويلهم.