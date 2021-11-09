الأمم المتحدة: إطلاق سراح 6 من موظفينا واستمرار اعتقال 16 آخرين في إثيوبيا

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أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 6 من موظفي الأمم المتحدة المحليين في إثيوبيا، بينما لا يزال 16 آخرين محتجزين.

وقال دوجاريك، في إفادة صحفية اليوم: «16 موظفا بالأمم المتحدة ما زالوا معتقلين في إثيوبيا والذين تم إطلاق سراحهم هم 6 آخرون من موظفينا».

وأضاف: «بالنسبة لنا هؤلاء موظفون إثيوبيون ونريد إطلاق سراحهم بصرف النظر عن عرقيتهم».

وتابع: «الموظفون ليسوا معتقلين في منازلهم ولا أعرف إذا اعتقلوا في سجون أو مراكز احتجاز أو غيرها».

وقال: «نراقب الوضع في إثيوبيا بشكل يومي وسنتخذ ما يلزم لأمان الموظفين المحليين والدوليين».