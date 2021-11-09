تعجز عن ركن سيارتك.. شركة تكنولوجية تطرح تقنية «تخلصك من مصاعب الركنات» (تفاصيل)

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تساهم شركة «إنفيديا» التكنولوجية الواقعة بالولايات المتحدة الأمريكية على توفير تقنية في السيارات، ليتخلص أصحاب المشاكل مع ركنات المركبات بجانب الأرصفة أو في الطرق العامة من أزمتهم بشكل نهائي.

وأعلنت الشركة أنها ستطلق تقنية جديدة في صناعة السيارات، وتشمل إمكانية السيارة عبر استعمال نظام القيادة الذاتية ركن نفسها ذاتيًا حيث سيتم إمداد القيادة الذاتية بذلك النظام كنوع من التطوير، وتأمل الشركة إلى نشر التقنية على نطاق واسع عالميًا لأحداث طفرة في عالم السيارات.

قال الرئيس التنفيذي لشركة «Jensen Huang» إن الشركة ستبدأ في تقديم نظام يسمى «Drive Concierge» لشركات صناعة السيارات.

تستخدم أجهزة الشركة وبرامج الذكاء الاصطناعي لتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك وظيفة القيادة الذاتية المستقلة تلك التي تسمح للمركبة التي يقودها الإنسان بركن نفسها. وكانت تضغط على أكبر صانع للرسومات والذكاء الاصطناعي في العالم، منذ سنوات لتوسيع التكنولوجيا التي تم تطويرها في الأصل لألعاب الكمبيوتر والرسومات في صناعة السيارات.

الآن، تتطلع الشركة إلى الاستفادة من المنافسة الشديدة بين شركات صناعة السيارات لتطوير سيارات يمكنها قيادة نفسها وتقديم ترفيه ومعلومات متطورة إلى البشر على متنها.

وتعمل الشركة على وضع شرائح وبرامج عالية الطاقة في المركبات، وكذلك بيع التكنولوجيا التي يمكن أن تخلق محاكاة مفصلة لمساعدة الشركات المصنعة على خفض التكاليف عند بناء مصانع جديدة أو عالم اصطناعي لسيارة ذاتية القيادة.

قال داني شابيرو، نائب رئيس «Nvidia»، إن الشركة لديها الآن 8 مليارات دولار من عائدات السيارات المحجوزة على مدى السنوات الست المقبلة، بما في ذلك الأعمال من شركات النقل الآلي والشاحنات الآلية.

عقد عدد من صانعي السيارات، بما في ذلك العلامة التجارية للسيارات الفاخرة لشركة «Daimler AG» و«VolvoCar AB» و«Nio»، شراكة مع «Nvidia» للحاق بشركة «تسلا» والحصول على المميزات التكنولوجية التي تقدمها الشركة الأمريكية التكنولوجية للسيارات ومن بينها الركن الذاتي للمركبات.

أعلنت شركتا Mercedes و«Nvidia» في يونيو 2020 عن شراكة لتطوير جيل جديد من سيارات مرسيدس مع منصة «Nvidia Drive Orin AGX» المصممة لتوفير القيادة المستقلة والوظائف الأخرى، ومن المقرر إطلاق أول سيارات مرسيدس كنتاج لتعاونهما عام 2024.