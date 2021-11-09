الأهلى يحتوى غضب كهربا أمام المقاولون العرب بالدورى

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يعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، جلسة خاصة مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق بعد عودة الفريق للتدريبات غدا الخميس لاحتواء أزمتة بعد غضب اللاعب من الإستبعاد من قائمة الفريق التي شاركت في مباراة القمة الأخيرة اتى إنتهت بفوز الفريق على الزمالك 5-3 ويسعى عبدالحفيظ لاخماد ثورة اللاعب للحفاظ على إستقرار الفريق بعد الصحوة الأخيرة وحسم القمة بنتيجة كبيرة.

ووفقا لمصدر داخل الفريق فان الجهاز الفنى يدرس منح كهربا الفرصة في المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب المقررة 19 نوفمبر الجارى في الجولة الرابعة للدورى الممتاز.

كان محمود الخطيب رئيس الأهلي قد أشاد الجهود الكبيرة لكل عناصر الفريق والروح العالية التي ظهروا عليها طوال مباراة الزمالك الأخيرة، وحققوا فوزًا يستحقونه عن جدارة.

ووجه الشكر لكل منظومة الفريق الأول، بداية من الجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين، على التكاتف والالتزام والمستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبين في مباراة اليوم.

وأشار إلى أن هذا الفوز يحمل الجميع مسئولية كبيرة، خاصة أن المشوار لا يزال طويلًا، ويحتاج إلى بذل المزيد من الجهد، والحرص على استمرار مسيرة الانتصارات لتحقيق طموحات النادي وجماهيره.

وقرر الكابتن محمود الخطيب إلغاء العقوبة المالية التي سبق أن وقعها على كل منظومة الفريق عقب خسارة بطولة السوبر «300 ألف جنيه». وأكد أن ما تم خصمه من الجميع في الفترة الماضية سوف تتم إعادته إليهم كاملًا، بالإضافة إلى صرف مكافأة استثنائية للاعبين.

كما وجه رئيس الأهلي التهنئة إلى جماهير وأعضاء النادي، مؤكدًا على ثقته الكاملة في استمرار دعمهم اللا محدود كعادتهم للفريق وجهازه الفني بقيادة موسيماني وسيد عبدالحفيظ