تعرف على نتائج سلة الأهلي بعد التأهل لنصف نهائي دوري المرتبط للمحترفين

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سادت حالة من الارتياح داخل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن تخطى عقبة فريق المصرية للاتصالات في ربع نهائي البطولة.

وتأهل فريق رجال سلة الأهلي إلى نصف النهائي بعد أن حقق الفوز على فريق الاتصالات في لقاء الذهاب بنتيجة 74-65، فيما لم يخض المنافس مباراة العودة بسبب إصابات عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، ولم يتمكن من خوض اللقاء، بينما حقق فريق 18 سنة الفوز على الاتصالات في لقاء الذهاب بنتيجة 92-41، قبل أن يتغلب عليه اليوم بنتيجة 98-45 ليتأهل الأهلي إلى نصف النهائي.

يذكر أن «رجال سلة الأهلي» قدم مباريات قوية للغاية في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

وفي الدورة المجمعة الثانية حقق فريق رجال سلة الأهلي الفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، وعلى طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وسبورتنج بنتيجة 85-71، ثم تغلب على القناة في دور الـ16 بنتيجة 79-61 ذهابًا، ثم الفوز في مباراة الإياب بنتيجة ٧١-٥٩.