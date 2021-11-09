محمد فضل: جوزيه كان قويًا مع الصحفيين والنقاد

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قال محمد فضل، نجم الأهلي السابق والكرة المصرية، إنه لم يكن مع إعلان مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب عقوبة الجهاز الفني للأهلي من قبل الإدارة.

وأضاف فضل، في تصريحات تليفزيونية :«إدارة الأهلي لها الحق وربما كان لها وجهة نظر في ذلك».

وأتم نجم الأهلي السابق والكرة المصرية تصريحاته بالتحدث عن الفارق بين جوزيه وموسيماني بقوله: «مانويل جوزيه كان شخصية قوية، الأهلي يحصل دائمًا على البطولات، ولكن جوزيه جعل فكرة الحصول على البطولة الأفريقية تبدوا سهلة ويتعامل نفسيًا مع اللاعبين جيدًا، جوزيه كان قويًا مع الصحفيين والنقاد ولكن هل البطولات تُحسب للمدير الفني فقط لا فللإدارة دور أيضًا».