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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-11-2021 في كأس ودوري السيدات و«البرازيلي»

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-11-2021 في كأس مصر ودوري السيدات و«البرازيلي» جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 9-11-2021 في كأس ودوري السيدات و«البرازيلي»

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يشهد جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9-11-2021 إقامة 9 مباريات فى كأس وأيضًا مباريات دوري أبطال أفريقيا للسيدات وكذلك الدوري البرازيلي.

تقام اليوم 6 مباريات فى الدور التمهيدي من كأس مصر، وقرر إتحاد الكرة إجراء المباريات دون وقت إضافي، على أن يتم اللجوء إلي ضربات الترجيح فى حالة انتهاء أيًا من المباريات بالتعادل.

وقرر اتحاد الكرة أن يتم اللجوء إلي الوقت الإضافي قبل ضربات الترجيح فى حال التعادل بداية من دور 32 فى كأس مصر.

وحدد اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات كأس مصر اليوم كما يلي:

  • مباراة الصيد بالدقي × جولدي – الساعة 2 ظهرا بتوقيت مصر.
  • موعد مباراة اسكو × اللجنة الرياضية بالتربية والتعليم – الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة.
  • مباراة الطائرات × مصر الجديدة للاسكان والتعمير – الساعة 2 ظهرا بتوقيت مصر.
  • موعد مباراة مركز شباب سيدي غازي × طنطا– الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة.
  • مباراة ميجا سبورت × مركز شباب منية سمنود – الساعة 2 ظهرا بتوقيت مصر.
  • موعد مباراة دلفي × طلائع الأسطول × طنطا– الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة.

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا للسيدات

يشهد جدول مباريات اليوم الثلاثاء إقامة مباراتين فى دوري سيدات أبطال أفريقيا كما يلي:

  • موعد مباراة فيهيجا كوينز × الجيش الملكي – الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر.
  • مباراة ريفيرز أنجي × صن داوز – الساعة 7 مساءا بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الدوري البرازيلي

تقام اليوم مباراة وحيدة ضمن جدول مباريات اليوم الثلاثاء فى الدوري البرازيلي كما يلي:

  • موعد جريميز × فلومينينسي – الساعة 2.30 صباحا بتوقيت مصر.

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