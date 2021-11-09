هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب

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أكد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أن رمضان صبحي، جناح الفريق، تلقى عرَضًا من أحد الأندية الاماراتية، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال إيهاب جلال، في تصريحات تليفزيونية: «رمضان صبحي، تلقى عرضًا من أحد الأندية في الميركاتو الصيفي، ولمن إدارة النادي رفضت رحيله».

وأضاف: «تحدثت مع رمضان صبحي، وطالبته بضرورة التركيز مع الفريق، وأن يكون طموحه باللعب في أحد الأندية الأوروبية الكبرى، بما يتناسب مع امكانياته الفنية».

وواصل: «حتى هذ اللحظة رمضان، مستمر مع بيراميدز ولا توجد أي نية لرحيله حتى نهاية الموسم الجاري»، مشيرًا :«لا أعلم إذا كان رمضان صبحي، يرغب بالفعل في العودة للأهلي مرة أخرى من عدمه».

وتابع: «اللاعب تخلص من الضغوطات التي كانت عليه بعد رحيله مع الأهلي، وتركيزه مع الفريق، وهذا ساعده في تطور مستواه الفني، في الفترة الأخيرة».