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معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

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معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

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قال معاذ الحناوي لاعب غزل المحلة، إن ناديه دعم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف معاذ الحناوي، في تصريحات تليفزيونية: «غزل المحلة حقق نتائج طيبة مع بداية هذا الموسم، ونسعى لاستمرار تلك النتائج حتى نهاية الموسم».

وتابع: «غزل المحلة أحد أعرق الفرق في ، ويستحق مركز متقدم، اللاعبون تعاهدوا هذا الموسم على تحقيق نتائج جيدة، من أجل إسعاد جماهير الغزل».

وعن تواجده في الأهلي، قال: «مانويل جوزيه لم يكن يعتمد على الناشئين بشكل كبير، والناشئين كانوا محظوظين برحيله عن الأهلي، وقد تم تصعيدي للفريق الأول عام 2008 بعد ضغط مسئولي الأهلي على جوزيه».

وأكمل: «النجوم الكبار في الأهلي كانوا يدعمونني باستمرار، مثل وائل جمعة وأحمد فتحي، ومقتنع جدا بقرار رحيلي عن الأهلي خاصة مع وجود الكثير من النجوم وصعوبة الحصول على فرصة».

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