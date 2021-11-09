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حسين الشحات: يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا

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حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا حسين الشحات: يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا

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أكد حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن زميله في الفريق محمود عبدالمنعم «كهربا» علاقته جيدة بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق ولا توجد أي أزمة بينهما».

وقال الشحات في تصريحات تليفزيونية: «كهربا من أطيب اللاعبين في ويساعد زملائه ومن أٌقرب اللاعبين لي في الفريق»، مضيفًا: «كهربا لا يحب صناعة المشاكل لكن هناك بعض الأشخاص تحب إطلاق الشائعات وتصيد الأخطاء له».

وتابع: «علاقة اللاعب جيدة مع موسيماني ولا توجد أي أزمة واستبعاده من القمة كانت وجهة نظر فنية».

ووجه الشحات رسالة إلى كهربا، قائلا: «أقول لكهربا أنت لاعب كبير وتقدم أداء قوي عندما تأتيك الفرصة، وأنت تجتهد في التدريبات والفرصة ستأتيك مرة آخرى».

وأشار: «حصلت على عروض خليجية خلال الفترة الماضية، من الدوري السعودي، لكنني أخبرتهم بأن عليهم التواصل مع النادي لأنني أحترم الأهلي».

وشدد: «لم أتفق مع أي عرض سعودي، وكنت أنتظر قرار النادي، لكنني لم أوقع لأي نادٍ كما كان يُشاع».

وردًا على احتمالية الانضمام إلى : «ليس لدي مانع، والأمور جميعها في علم الغيب، ولا ندري ما سيحدث»، مضيفًا: «نادي الزمالك يشرف أي لاعب يلعب له، لكنني أفضل الاحتراف الخارجي في حالة الرحيل عن الأهلي».

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