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جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة وأنجولا صعبة

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جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة وأنجولا صعبة

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تمنى الأنجولي جيلبرتو، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، العودة إلى القلعة الحمراء مرة أخرى في أي منصب، خلال الفترة المقبلة.

وقال جيلبرتو، في تصريحات تليفزيونية: «أتولى حاليًا منصب مدير الكرة في فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي، ومستعد لخدمة الأهلي لو طلبني في أي منصب، ولعبت لفترة كبيرة مع الفريق الأحمر».

وأضاف: «ما زلت على تواصل مع مسؤولي الأهلي، وأتمنى خدمة الاهلي في أي وقت، لوجود علاقة قوية بيني وبين النادي، خاصة أنني حققت بطولات كثيرة مع القلعة الحمراء».

وعن مباراة وأنجولا المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قائلا: «منتخب بلادي يفتقد للتنظيم الإداري، كما يغيب عدد من اللاعبين الأساسييت عن مباريات تصفيات ، والمدير الفني يحتاج للدعم من الاتحاد الأنجولي».

وأضاف: «منتخب مصر يملك الدوافع الأكبر للفوز بصدارة المجموعة»، مضيفًا: «المباراة لن تكون سهلة، خاصة مع رغبة أنجولا في تحقيق الفوز، رغم غياب عدد كبير من المحترفين في أوروبا».

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