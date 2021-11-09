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بوكير: رحيل عثمان سبب انهيار الإسماعيلي

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بوكير: رحيل عثمان سبب انهيار الإسماعيلي بوكير: رحيل عثمان سبب انهيار الإسماعيلي

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أشاد المدير الفني الألماني الأسبق لفريق الإسماعيلي، ثيو بوكير، بالفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية للدراويش.

وأضاف بوكير، في تصريحات تليفزيونية: «لا بد أن أكون صريحًا عندما كنُت مع إبراهيم عثمان كان الإسماعيلي أفضل فكان شخصية قوية يقود الفريق للفوز وحين تغيّر كان أحد أسباب رحيلي».

وتابع المدير الفني الألماني الأسبق لفريق الإسماعيلي: «لولا رحيل عثمان لكان من الممكن أن استمر حتى الآن مع الفريق ولو لديّ هذا الدعم وهؤلاء اللاعبين أرحب بالطبع بالعودة مرة أخرى وأتذكر أحمد فتحي وشحاتة وأبوجريشة وأكثر من اسم».

وأتم بوكير تصريحاته بقوله: «لن أنسى طيلة عمري، الأيام التي قضيتها في الإسماعيلي فهي الفترة الأفضل لي والفريق كان سعيدًا بالكرة».

المصرى اليوم

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