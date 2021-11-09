لاعب المقاولون: الأهلي حاول ضمي.. وكيروش منحني الأمل للانضمام للمنتخب

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال أحمد مجدي، لاعب المقاولون العرب، إنه بدأ مسيرته الكروية في نادي النيل، وأن النادي الأهلي حاول ضمه في وقت سابق ولكن الصفقة تعثرت.

وأضاف أحمد مجدي، في تصريحات تليفزيونية: «ناسيونال ماديرا أراد ضمي ولكنني فضلت اللعب لليرس البلجيكي، ولكن ظروف الصيام في رمضان تسبب في عودتي لمصر والانضمام لبتروجت».

وأكمل: «الأهلي حاول ضمي من قبل حينما كنت لاعبا في صفوف بتروجت وجلس معي علاء عبدالصادق ولكن المفاوضات لم تتم، والمصري أراد ضمي في بداية الموسم قبل رحيل على ماهر لفيوتشر، ولكن شقيقي فضل استمراري بصفوف أحد أندية القاهرة».

وتابع: «تعرضنا لظروف صعبة في وادي دجلة بالموسم الماضي تسببت في هبوط الفريق، ومثلي الأعلى في مصر هو اللاعب حمدي فتحي».

وشدد: «كيروش حضر جميع مباريات المقاولون العرب، ويتابع جميع اللاعبين وهو مايمنح الأمل للجميع من أجل الانضمام للمنتخب، كما أن كيروش صبر على عمرمرموش في ظهوره الأول، مع منتخب مصر أمام ليبيا وهو مايؤكد ثقة المدرب في اللاعبين».