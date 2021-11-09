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قال يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، إنه لن يسمح لكاميرات التليفزيون بنقل مباراتهم أمام الزمالك حال عدم حصوله على مستحقاته من البث التليفزيوني.

وأضاف الكومي، في تصريحات تليفزيونية: «لديّ مستحقات بالملايين واللاعبين تريد الحصول على مستحقاتها لذا لو لم نحصل على مستحقاتنا لن نسمح بدخول الكاميرات».

وأتم رئيس النادي الإسماعيلي، تصريحاته بالتنويه إلى تواصله مع بعض المسؤولين بخصوص الوصول لحل.

وشدد يحيى الكومي على انه لن أذيع مباراة الاسماعيلي أمام الزمالك إلا بعد ان يحصل على المستحقات المالية المتاخرة والمستحق لنادي الاسماعيلي.