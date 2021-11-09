حمادة المصري: مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة.. وسنقدم خطة للنهوض بالكرة

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قال حمادة المصري، رئيس اللجنة الفنية بنادي الإسماعيلي، إنه سعيد بتوليه منصب اللجنة الفنية للدراويش، معربًا عن أمله في عودة النادي لمكانته المرموقة.

وأضاف حمادة المصري، في تصريحات تليفزيونية: «سعيد جدا بهذه الثقة، أنا أحد أبناء الدراويش، ولن أتأخر عن نداء بيتي، وجماهيرية وشعبية النادي أمر يزيد من صعوبة المهمة».

وتابع: «لقد تم إبلاغي بالقرارمنذ ثلاثة أيام فقط، وقد رحبت على الفور لأن النادي يمر بمنعطف خطير، وسوف يعاونني الثنائي، محمود حسن وأشرف خضر».

وأكمل: «مهمتنا ليست سهلة ولكننا سنبذل أقصى ما نستطيع، وسوف نقدم خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم، على كافة مستويات القطاع».