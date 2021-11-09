الشحات: الإرهاق وتقصير اللاعبين سبب خسارة الدوري.. ونعد الجماهير باستعادة اللقب

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أكد حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الإرهاق وتقصير اللاعبين كان سببًا في خسارة لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي لصالح الزمالك.

وقال حسين الشحات، في تصريحات تليفزيونية: «السبب في خسارة الدوري الموسم الماضي هو الإرهاق وضغط المباريات وتقصير اللاعبين وهو كان سببا كبيرا في خسارة اللقب».

وتابع: «جماهير الأهلي اعتادت على الفوز بالبطولات وأتفهم غضبهم لخسارة الدوري، لكن نعدهم أن هذا الموسم سنستعيد اللقب ونستعد لذلك من الآن».

وأوضح: «الموسم لا يزال طويل لكن البداية القوية في المسابقة والفوز في أول 3 مباريات وحسم لقاء القمة يعطينا دفعة معنوية كبيرة».

وكشف الشحات، أن أول راتب تحصل عليه من كرة القدم كان 90 جنيها بعد تصعيده مع فريق مدينة نصر، موضحا أن عمره وقتها كان 14 عاما فقط.

وأشار إلى إنه عمل في بعض المهن الشاقة مثل السنترال والبنزينة، موضحا أنه كان يتلقى «بقشيش» من الزبائن حتى يقوى على المعيشة.