الاتحاد الأفريقي يوافق على عودة الجماهير بضوابط في دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

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تلقى اتحاد الكرة المصري، خطابا من الاتحاد الأفريقي «كاف» بشأن الموقف الرسمي في حضور الجمهور دوري أبطال أفريقيا بالإضافة للمنافسات الكروية التي ينظمها الكاف في الفترة المقبلة.

وجاء خطاب الاتحاد الأفريقي مشروطا لعودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى على أن يكون ملعب المباراة معتمدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وكاف.

فضلا عن أن يكون الملعب لديه القدرة الاستعيابية لحضور الجماهير تزامنا مع إتباع الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا.

إرسال الأوارق الدالة على استقبال الجماهير للاتحاد الأفريقي ويتم اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان الامتثال لبروتوكول فيفا الخاص بفيروس كورونا.

وتعيين ضابط أمن وسلامة وطني مشارك في تنظيم المباراة، على أن يتم إرسال كافة المعلومات ذات الصلة بالمطالبة لحضور الجمهور دون حد، قبل 24 ساعة من موعد المباراة المطلوب حضور الجمهور خلالها.

وأكد كاف أن الاتحاد المحلي أو النادي سيقدم مستندات تؤكد الالتزام بمتطلبات الكاف وفيفا إلى مراقب المباراة، والمنسق العام، والمعين من قبل كاف. وأوضح أنه إذا قام النادي أو الاتحاد المحلي بإرسال الموعد النهائي المحدد بوفائه بالالتزامات المطلوبة فسيسمح له بحضور الجمهور وفقًا لاشتراطات السلطات الصحية بالبلاد.