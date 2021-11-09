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أكد حسين الشحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أن زميله في الفريق أكرم توفيق توقع انتصار الأهلي بنتيجة الكبيرة في القمة 123 بالدوري الممتاز.

وقال حسين الشحات، في تصريحات تليفزيونية: «أكرم توفيق تحدث معي قبل القمة بـ24 ساعة، وأكد له أنه يشعر بأن الأهلي سيفوز بنتيجة كبيرة على الزمالك في القمة، وجميعنا في الفريق كنا على ثقة في الفوز والتحضير الجيد للقاء».

وتابع: «تعجبنا في التقدم على الزمالك بنتيجة 3-0 في الشوط الأول، وكنا نريد تسجيل هدف مبكر لإرباك الزمالك».

وواصل: «موسيماني طالبنا بين شوطي اللقاء بزيادة الأهداف والاستمرار في الضغط على دفاعات الفريق الأبيض، لكن الإصابات الاضطرارية مثل بدر بانون وأيمن أشرف أثرت في النتيجة».

وأردف: «التغييرات أثرت علينا في الشوط الثاني وأيضا ضغط الزمالك من أجل تعديل النتيجة، لكن كنا سعداء بالنتيجة والفوز في القمة بنتيجة كبيرة».

وأشار «أحترم فريق الزمالك فهو فريق كبير، لكن أرى أن أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو هم أخطر عناصر الفريق».

وتابع: «حذرت على معلول وأكرم توفيق في الشوط الأول من مباراة القمة من خطورة بن شرقي وأحمد سيد زيزو، وبالفعل شكل الثنائي خطورة في الشوط الأول لكن الواجب الدفاعي لأكرم ومعلول ساهم في منع تلك الخطورة».

وأوضح: «توقعت تألق أكرم توفيق في القمة لشدة اجتهاده في التدريبات وهو لاعب كبير ومستقبل النادي الأهلي والكرة المصرية».