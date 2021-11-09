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تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس الإسماعيلي

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تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس الإسماعيلي تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس الإسماعيلي

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عقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، أولى اجتماعاته مساء أمس الاثنين، بمقر النادى بحضور كافة أعضاء المجلس .

تناول الاجتماع مناقشة وحسم مجموعة من المواضيع والملفات الإدارية مع وضع أسس وأليات العمل المقرر الالتزام بها وذلك ضمن سياسة المجلس الجديد نحو النهوض بالنادى والعمل جليآ على حل كافة الأزمات التي ظهرت على الساحة مؤخرا، فضلا عن البدء في وضع استراتيجية شاملة وخطط العمل الرئيسية داخل النادى من أجل تحقيق الاستقرار والهدوء داخل أروقة النا.

كما تناول الاجتماع توزيع وتحديد المهام مع الاستقرار على اللجان الفرعية التي سيتم تشكيلها وتهدف لمتابعة كافة قطاعات النادى ووضع مؤشرات الأداء ومراقبة التنفيذ بشكل دورى.

وكان النادى قد تلقي خطابا رسميا من اللجنة الأولمبية المصرية يفيد باعتماد مجلس الإدارة الجديد بعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية.

ويتكون مجلس إدارة الإسماعيلى من المهندس يحيى الكومى رئيسا، والمهندس خالد زين نائبا للرئيس، وحاتم حجازى في منصب امين صندوق..

وفيما يخص العضوية “فوق السن” عاطف زايد وخالد الطيب ومحمد أسامة أبوالعلا ووليد شعيب.

وفي العضوية “تحت السن” تتواجد نانسى القاضي.

المصرى اليوم

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