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أول تعليق من حسن شاكوش على تصريحات هاني شاكر بمنعه نهائيًا من الغناء

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أول تعليق من حسن شاكوش على تصريحات هاني شاكر بمنعه نهائيًا من الغناء أول تعليق من حسن شاكوش على تصريحات هاني شاكر بمنعه نهائيًا من الغناء

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علق مطرب المهرجانات حسن شاكوش على قرار نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، بإيقافه وسحب ترخيص غنائه نهائيا.

وقال «شاكوش»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، المُذاع عبر فضائية «mbc »، مساء الاثنين: «لغاية آخر لحظة محترم قرار النقابة، أنا مشوفتش القرار، الناس اللي قالولي، والشغلانة دي هي أكل عيشي، هو قال بناقص حسن شاكوش؟ أستاذ هاني شاكر يقول اللي هو عايزه».

وتابع: «أنا دلوقتي اقدر اشتغل برا مصر بس، دي أول غلطة ليا، حاولت اتصل بكذا حد في النقابة عشان نحل.. أنا مينفعش ابقى بشتغل برا مصر ومش عارف اشتغل في بلدي».

وأضاف: «دلوقتي بسجل أغاني انزلها الفترة الجاية، بس الواحد ملوش نفس، أنا اتصالحت أنا ورضا هو أخويا ومفيش أي مشاكل».

وكان نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، علق أمس على إمكانية عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش للغناء من جديد، بعد توقيفه من قبل النقابة على خلفية مشكلته مع رضا البحراوي قبل حوالي شهرين، قائلاً: «ما فعله شاكوش شيء خطير، لأنه أدى الغناء بكلمات إباحية، والفن ليس بحاجة إلى هذا النوع الغريب من الغناء».

وأضاف خلال لقائه مع برنامج «et بالعربي»: «الغلط اللي غلطه ده أنا وكل المجلس معايا سحبنا ترخيصه تماماً دون رجعة، بناقص حسن شاكوش».

وتابع: «أطلع أغني غنوة إباحية على المسرح، وأغلط في فئة مهمة في الموسيقى العربية، الطبالين ولادنا وإخواتنا، المثل موجود أنا عارف، لكن يطلع يقوله على المسرح ويبقى قاصد الإهانة هذا لا يجوز».

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارا ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش بإلغاء تصريح الغناء له لأجل غير مسمى.

المصرى اليوم

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